Иркутск, , 11:16 — REGNUM За последние сутки, 11 мая, в Иркутской области зарегистрировано два природных пожара. Как сообщает пресс-служба областного правительства, оба возгорания произошли в Тайшетском районе.

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Одно на незакрепленном за арендаторами участке в пяти километрах от города Бирюсинска в лиственном лесу. Второе — в трех километрах от деревни Малиновка на арендованном участке.

«Эти пожары произошли по вине местного населения. Потушены на общей площади восемь гектаров. В тушении было задействовано 11 работников лесопожарных станций, девять мобилизованных граждан и пять единиц наземной техники», — поясняет пресс-служба. Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Приангарья зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 393,2 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 13−15 мая местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

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