п.г.т. Полазна, , 11:13 — REGNUM В Пермском крае на горнолыжном курорте «Полазна» в сезоне 2021−2022 гг. начнет работать новая канатная дорога. В ближайшее время будет проведена реконструкция подъемника. Об этом на системном часе по вопросам спорта под председательством губернатора Дмитрия Махонина сообщила министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова.

После модернизации пропускная способность канатки увеличится до 600 человек в час. На работы из бюджета региона выделено 33,5 млн руб.

Чеснокова подчеркнула, что горнолыжный комплекс «Полазна» является ключевым объектом для данного вида спорта для региональных властей. На базе «Полазны» проходят тренировки спортивной школы олимпийского резерва. Однако более сложный склон спортсмены выбирают в Демидково.

Глава минспорта обратила внимание, что разработан проект развития горнолыжного комплекса «Полазна», в результате его реализации будут созданы условия для катания всех желающих вне зависимости от уровня подготовки. В частности, предполагается зонирование склонов для спортсменов и любителей с учетом уровня сложности трасс. Завершение всех работ по реконструкции учебных тренировочных склонов запанировано на 2022−2023 гг.