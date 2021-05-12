Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё 12 травяных пожаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, за последние сутки горело 4,399 гектаров сухой травы. В том числе крупные травяные пожары зарегистрированы в Ульяновске и Новомалыклинском районе, где площади возгорания превысили 2 гектара.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения 12 раз выезжали на тушение сухой травы. Из них четыре пала сухой травы ликвидировано в Ульяновске, по два — в Новомалыклинском и Ульяновском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили, что с 12 по 16 мая в большинстве районов Ульяновской области ожидается аномальная жара. По предварительным данным, климатическая норма будет превышена на девять градусов.

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