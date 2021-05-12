Ташкент, , 11:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана приветствует объявление трехдневного перемирия в Афганистане по случаю праздника Ийд аль-Фитр (Ураза-байрам), сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

В МИД выразили надежду, что перемирие создаст необходимые условия для продвижения мирного политического процесса в Афганистане. В ведомстве отметили, что Узбекистан готов развивать и укреплять отношения с соседней страной.

Напомним, в 2020 году правительство Афганистана и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также договорились о трехдневном перемирии по случаю праздника Ийд аль-Фитр.

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