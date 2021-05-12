Ханты-Мансийск, 12 мая 2021, 11:10 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 12 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 43 случая.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 12 мая в Югре зарегистрирован 56 591 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 55 301 человек, 794 пациента с COVID-19 скончались.