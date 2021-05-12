Казань, , 11:11 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где в одной из школ накануне произошла стрельба. Об этом 12 мая сообщил знакомый с ситуацией источник.

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"Да, председатель СК РФ уже прибыл в Казань», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что глава СК РФ намерен лично посетить школу, в которой 11 мая произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казани правоохранителями оцеплена территория морга на Сибирском тракте, доступ туда разрешен только родственникам, и в настоящее время начали выдавать тела погибших.