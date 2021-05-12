Брянск, , 11:27 — REGNUM В Брянской области 12 мая выявлено 60 носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 969 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С начала пандемии в Брянской области подтверждено 38 975 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 128 человека, в том числе 61 пациент выписан за истекшие сутки.

В целом в регионе выполнено 546 376 исследований на коронавирус.