Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава 11 мая провёл встречу с послом США в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«В ходе встречи обсудили планы нового спикера парламента. Посол США Келли Дегана пообещала Кахе Кучаве всестороннюю поддержку», — говорится в публикации.

Сообщается, что спикер парламента рассказал на встрече о намерении учитывать мнение депутатов от разных политических партий. Также он пообещал работать совместно представителями оппозиции.

Стоит отметить, что Кучаву выбрали спикером парламента 27 апреля. Его выдвинули кандидатом на эту должность в связи с отставкой Арчила Талаквадзе. Талаквадзе, объявив о своем уходе, сказал, что на его место должен прийти тот, кто займет «более нейтральную» позицию к оппозиционным партиям.