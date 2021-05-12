Шлиссельбург, Ленинградская область, , 11:26 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области водитель не справился с управлением квадроциклом и опрокинулся, в результате чего погиб его пассажир. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с участием квадроцикла произошло в среду, 11 мая, в 16:30 мск у дома 2 по улице Садовой в СНТ «Шлиссельбуржец» Кировского района Ленобласти. 37-летний водитель, управляя квадроциклом, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

«В результате ДТП водитель с различными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован, его 42-летний пассажир от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

По факту дорожной аварии проводится проверка.