Ивано-Франковск, Украина, 12 мая 2021, 11:08 — REGNUM В Ивано-Франковске автомобиль BMW Х5 был обстрелян из гранатомёта. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба Национальной полиции области.
В ночь на 12 мая на улице Галицкая со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская неизвестный выпустил по машине боеприпас, принцип действия которого похож на действие заряда ручного противотанкового гранатомёта.
В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе в подъезде жилого дома была обнаружена ручная граната, примотанная скотчем к газовой трубе.
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