Ивано-Франковск, Украина, , 11:08 — REGNUM В Ивано-Франковске автомобиль BMW Х5 был обстрелян из гранатомёта. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба Национальной полиции области.

В ночь на 12 мая на улице Галицкая со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская неизвестный выпустил по машине боеприпас, принцип действия которого похож на действие заряда ручного противотанкового гранатомёта.

«Взрывом повреждены салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, лобовое стекло», — рассказали в полиции.

В результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе в подъезде жилого дома была обнаружена ручная граната, примотанная скотчем к газовой трубе.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Одессы обнаружили взрывное устройство