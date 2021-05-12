Москва, , 11:17 — REGNUM Ежемесячный доход, который обеспечит жителям России ощущение счастья, составляет в среднем 173 тыс. рублей. Таковы итоги исследования сервиса SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц», — отмечают авторы исследования.

В январе эта сумма составляла 166 тыс. рублей, в 2015 году — 175 тыс. рублей, в 2017 году — 184 тыс. рублей, в 2020 году — 155 тыс. рублей.

У женщин запросы более скромные, чем у мужчин: 155 тыс. против 192 тыс. рублей. Респондентам моложе 24 лет для счастья хватит 130 тыс. рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тыс. рублей.

Жителям Москвы для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц, жителям Ростова-на-Дону — 195 тыс., а петербуржцам — 183 тыс. рублей. Самое «скромное» счастье в Кирове, Оренбурге и Липецке. Там жителям нужно 132 тыс., 136 тыс. и 137 тыс. рублей в месяц соответственно.

Опрос проходил с 14 апреля по 10 мая, он охватил 2,5 тыс. человек в категории экономически активного населения старше 18 лет.