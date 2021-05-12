Ярославль, , 11:47 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев («Единая Россия») заподозрил в «заказе» коллегу Анатолия Каширина («Справедливая Россия»). Об этом он заявил на заседании муниципалитета Ярославля 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Каширин City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каширин обвинил мэра Владимира Волкова в конфликте интересов в ситуациях вокруг торгового комплекса у Толбухинского моста и установки ларьков с питьевой водой. 12 мая депутат попытался включить в повестку дня вопрос о выделении займа компании, которая ставит ларьки, со стороны подконтрольного мэрии предприятия. Но депутаты решили не рассматривать этот вопрос. Более того, пригрозили справедливороссу проверкой и уголовным делом.

«Хотел бы по поводу Анатолия Анатольевича Каширина добавить, что уже не первое заседание являюсь свидетелем того, что депутат Каширин странным образом поднимает вопросы одни и те же в отношении одних и тех же компаний, не интересуется ситуацией в городе. И меня наталкивает на мысль, что здесь имеет место заказной характер этих выступлений. Излишняя политизация, переход на личности. Я предлагаю проверить на тему лоббирования интересов, провести оценку комиссии по законности данных выступлений и при положительном решении отправить запрос либо в прокуратуру, либо в другие структуры на предмет оценки состава преступления, либо ответственности гражданско-правовых отношений. Нельзя переходить на личности, на мой взгляд. Здесь это не выборы. Все находятся на своих местах, выполняют свою работу, поэтому у меня такое предложение. В Уголовном кодексе есть 128 статья — это клевета, распространение заведомо ложных сведений. И предлагаю поэтому снимать эти вопросы и не политизировать наше обсуждение, наш муниципалитет», — сказал депутат Роман Галагаев.

Ранее иск о защите чести и достоинства к Каширину в суд направил сам Владимир Волков.

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