Казань, , 10:50 — REGNUM Действия учителей во время стрельбы в школе в Казани были правильными, сообщила 12 мая заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева.

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«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные», — сказала она на пресс-конференции.

Она добавила, что дети в школе знали, что такое эвакуация и как себя вести, они беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые они перед ними ставили.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате нападения на казанскую школу №175 погибли семь детей и двое взрослых. Нападавший задержан, им оказался выпускник этой гимназии, который окончил школу четыре года назад.

В настоящее время в больницах Казани находятся 20 пострадавших детей и трое взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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