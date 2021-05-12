Крымский район, Краснодарский край, , 10:48 — REGNUM Подъём уровня воды зафиксирован в реках на территории Крымского района Краснодарского края из-за сильных дождей. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В связи с выпадением осадков в области Крымского района наблюдаются местами подъемы уровней воды. В связи с этим было проведено оповещение населения посредством громкоговорящей связи и подворовым обходом в двух населенных пунктах — х. Новоукраинский и х. Веселый Крымского района. Для наблюдения за уровнем рек выставлены дополнительные посты наблюдения», — уточнили в ГУ МЧС.

В хуторе Новоукраинском вода зашла на 12 придомовых территорий. При этом по данным на 06:00 12 мая подъём воды не фиксируется. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим функционирования «повышенная готовность».

Отметим, что на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения в связи с непогодой, в частности, возможны подъемы уровней воды местами с достижением отметок неблагоприятных явлений.