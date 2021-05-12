Киев, , 10:49 — REGNUM Несколько десятков работников государственных шахт собрались у здания офиса президента Украины в Киеве. Об этом написал 12 мая депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что основными требованиями протестующих является погашение задолженности по заработной плате, установление справедливой цены на уголь, запрет на поставки угля из России и Белоруссии, а также отзыв законопроектов, которые устанавливают «диктатуру работодателя».

В митинге участвуют шахтёры из Луганской, Донецкой и Львовской областей. Они держат плакаты с лозунгами «Отдайте заработанные деньги шахтёрам», «Нет нарушениям трудовых прав» и т.п. Люди намерены продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Напомним, ранее Волынец заявил о подготовке к всеукраинской забастовке шахтёров, в которой примут участие работники отрасли со всех регионов страны.

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