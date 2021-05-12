Чита, , 10:45 — REGNUM Власти Забайкальского края рассказали, как жителям региона, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно получить до 75 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, речь идёт о заключении социального контракта.

«Достаточно большая часть соцконтрактов рассчитана на иные мероприятия, направленные на преодоление забайкальцами трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями понимается оказание государственной социальной помощи для удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении ряда товаров и услуг.

Это одно из четырех основных направлений государственной социальной помощи. Средняя сумма такого контракта будет составлять до 75 тысяч рублей», — прокомментировал министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Напомним, социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.