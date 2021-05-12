Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана увеличился на 0,7%. Об этом 12 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

По его словам, производство автомобилей выросло на 25,4%, локомотивов и вагонов — на 49,7%, электрооборудования — на 10,2%, компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 52,3%.

Производство в химической промышленности выросло на 11,2%, легкой промышленности — на 4,9%, металлургии — на 3%, продуктов питания — на 3,9%, фармацевтики — на 26,2%.

Кроме того, за отчетный период на 26,5% выросло производство строительных материалов. Ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 13,3%. В сельском хозяйстве производство выросло на 3%.

Отмечается также положительная динамика в секторе услуг. В сфере торговли рост составил 5,7%, связи — 11,1%, недвижимости — 1,3%, финансов и страхования — на 1,6%.

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