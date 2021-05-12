Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области сотрудниками полиции с 1 по 10 мая пресечено более 1600 административных правонарушений. Об этом сообщает УМВД по региону.

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Большая часть правонарушений касалась нарушений общественного порядка и безопасности, в том числе 369 человек привлечены к ответственности за распитие алкоголя или появление в нетрезвом виде в общественных местах. 614 человек уличили в нарушении ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, полицейские составили 62 протокола за курение в общественных местах, 54 — за нарушение миграционного законодательства, 37 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

Всего с 1 по 10 мая на территории Ульяновской области пресечено 1618 административных правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, действие ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса продлили в Ульяновской области до 31 мая: сохраняется масочный режим, жители должны соблюдать безопасную дистанцию, также ограничено проведение мероприятий. Напомним, что в регионе с начала пандемии заражение коронавирусом официально выявлено у 54 331 человека, вылечились 51 599 человек, умерли 1256 пациентов.