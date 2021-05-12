Тбилиси, , 10:48 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 40 275 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1409 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 325 665 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 304 935 победили инфекцию, в том числе 1256 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4363 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4231 пациента, в оборудованные гостиницы — 772. На карантине находятся 75 человек.

Согласно официальным данным на 11 мая, в Грузии в результате 28 532 исследований выявили 1788 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1251 человека.

Напомним, в Грузии с 15 марта идёт вакцинация от COVID-19. По последним данным, первую дозу вакцины получили около 68 тыс. человек, что составляет 2,5% от всего взрослого населения страны.

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