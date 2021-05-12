Джакарта, , 10:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что чувство солидарности стало для Индонезии причиной протянуть руку помощи Индии в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

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Индонезия отправит 200 кислородных концентраторов в Индию.

«Эта гуманитарная помощь является формой солидарности нации и народа Индонезии с Индией», — отметила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии объяснила, что 10 мая государство отправило 1400 кислородных баллонов в Индию. Эта помощь является результатом сотрудничества между правительством Индонезии и индонезийскими ассоциациями.