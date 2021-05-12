Филадельфия, США, , 10:42 — REGNUM Лучшим защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в сезоне признан российский игрок Иван Проворов. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2020/21 Проворов сыграл в 56 матчах, в которых забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+4».

Всего за карьеру в НХЛ Проворов провёл 371 матч, забил 50 голов и сделал 109 голевых передач.

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 58 очков, и не вышла в плей-офф.