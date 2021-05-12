Сеул, , 10:42 — REGNUM 12 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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Известно, что груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 01:35 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз. К настоящему моменту страна получила 2,87 млн доз вакцины.

К июню Южная Корея получит ещё 4,12 млн доз вакцины Pfizer.

Отметим, что в настоящее время вакцина Pfizer используется в Южной Корее для вакцинации пожилых людей в возрасте старше 75 лет, а также пациентов и сотрудников домов престарелых и пансионатов длительного ухода.