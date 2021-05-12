Нальчик, , 10:40 — REGNUM Кабардино-Балкария наращивает поток туристов — с начала года 2021 года республику посетили уже около 250 тыс. гостей. Это на 70% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили 12 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

При этом тех, кто отдохнул на горных курортах Приэльбурсья, было еще больше — рост туристов в эти места за первый квартал 2021 года достиг 80%. Как отметили в правительстве, большинство туристов выбирают четырех-пятидневный отдых, приезжая у республику и группами, и в индивидуальном порядке.

Росту турпотока способствовали во многом программа 20-процентного туристического кешбэка, а также улучшение транспортной логистики, в том числе запуск программы единого билета в Кабардино-Балкарию.

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