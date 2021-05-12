Советский район, Югра, , 10:40 — REGNUM В Югре жителям Советского района положен перерасчёт за потребление технической воды вместо питьевой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

МУП «Советский тепловодоканал» длительное время поставляло некачественную питьевую воду населению района. Это подтверждено плановой проверку регионального управления Роспотребнадзора. Контроль качества воды производился на станциях водоочистки в Агирише, Зеленоборске, Коммунистическом, Малиновском, Юбилейном, Алябьевском и Таёжном. Прокуратура потребовала произвести перерасчет платы за техническую воду, которую подавали вместо питьевой. Было направлено соответствующее представление в адрес исполняющего обязанности главы Советского района Игоря Набатова и руководителя МУП Александра Зотова.

Заместитель председателя Общественной палаты ХМАО Сергей Таньшин сообщил «Новостям Югры», что пока неизвестно, каким образом МУП рассчитается с потребителями, так как «Советский тепловодоканал» находится под угрозой банкротства, которые ему грозит налоговая инспекция. Мало того, проблема подачи техничной по качеству воды вместо питьевой характерна для многих муниципалитетов Югры. И подобные проверки с финальным требованием перерасчёта должны, по логике, пройти и там.