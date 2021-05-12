12 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Сокращение производства кокаина в Колумбии — не то, чего хотелось бы Белому дому.

Ольга Кератри, , 12:08 — REGNUM Последние несколько дней стали для президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса весьма непростыми: волна беспорядков против новой налоговой реформы, протесты индейцев, недовольных решением правительства Колумбии возобновить уничтожение посевов коки с помощью токсичного препарата глифосат и, наконец, — международное осуждение за жестокое подавление народного недовольства в Кали.

Иван Дуке Маркес Presidencia.gov.co

При всем этом Иван Дуке — колумбийский президент, ранее предпринявший в сотрудничестве с администрацией Дональда Трампа наибольшие усилия по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке. Если говорить другими словами, президент Дуке — вторая «стена Трампа»: прежний лидер США неоднократно требовал более интенсивной «войны с наркотиками» на территории мирового центра по производству кокаина. Период, в течение которого было прекращено распыление глифосата, характеризуется увеличением площади посевов коки, а также объемов производимого преступными группировками кокаина.

Однако в настоящий момент сокращение производства кокаина, а вместе с этим и логичное снижение наркопоставок на территорию США — не то, чего хотелось бы Белому дому, а также тем, чьи интересы он выражает. Строительство «стены Трампа» уже прекращено, а благодаря коренным переменам в миграционной политике наркокартели смогли увеличить свою прибыль в несколько десятков раз.

Свободный коридор для поставок организован, осталось убедиться в сохранности товара и его производства — и вот здесь на помощь Вашингтону пришли такие союзники, как мировые «борцы за справедливость» из Bellingcat и Ватикан, который неоднократно подвергался обвинениям в наркоторговле.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как британский проект Bellingcat и Католическая церковь проводят кампанию против президента, решившего положить конец колумбийскому наркотрафику.

Кока и глифосат

12 апреля появилась информация о том, что правительство Колумбии приняло постановление о возобновлении распыления глифосата с воздуха.

В постановлении были указаны территории, которые предполагалось подвергнуть воздействию глифосата: национальные и региональные природные парки, водно-болотные угодья и некоторые мангровые леса. Параметры распыления должны быть утверждены Национальным советом по контролю за оборотом наркотиков.

Вопреки многочисленным недовольствам противников Ивана Дуке, рассуждающих о вредных последствиях глифосата для местного населения и экосистем, постановление содержит указание на обязанность совета постоянно проводить мониторинг влияния глифосата на здоровье людей и окружающую среду.

Главным исполнителем данного постановления является полиция Колумбии. В случае, если распыление напрямую будет касаться территорий этнических общин, новое законодательство предполагает систему предварительных консультаций.

Несмотря на то, что местные индейцы отнюдь не купаются в своих реализованных правах и свободах, планируемое распыление глифосата представляет собой неизбежное зло. С 2015 года, после прекращения использования гербицида, наблюдается постоянный дифференциальный рост выращивания коки.

Мало кто из противников Дуке говорит о том, что нарколаборатории, надежно укрытые в мангровых лесах, наносят окружающей среде не меньше вреда, чем глифосат: отходы, полученные при производстве кокаина, закапывают в землю или, чаще всего, отправляют в открытые водоемы.

Однако в настоящий момент этот факт никого не интересует. Как и то, что глифосат разрешен на территории того же Европейского союза до 2022 года.

Послание Святого Престола

Уже 25 апреля монсеньор Луис Хосе Руэда, архиепископ Боготы и примас Колумбии раскритиковал распыление глифосата с воздуха во время воскресной мессы: «Крестьянство истощается, потому что его бросили в забвение, волк наркобизнеса пришел, чтобы уничтожить их, и решение проблемы — не глифосат. Необходимо смотреть на крестьянина и сопровождать его, помогать ему выбраться из этого рабства и защищать его от этого волка, который нападает на людей, окружающую среду и общественные организации в наших сельских районах».

Монсеньор Хектор Фабио Энао, глава Национального секретариата социальной пастырской помощи при Колумбийском отделении благотворительной католической службы Caritas, транслирует позицию Ватикана: перед использованием глифосата необходимо улучшить жизнь крестьян и провести достаточные реформы, чтобы обеспечить необходимые социальные гарантии.

Лично от себя монсеньор добавил, что все дискуссии вокруг запрета глифосата имеют большую техническую ценность, однако его использование в прошлом приводило к повторным посадкам коки в других секторах.

Служащие Святого Престола, при всей своей страстной риторике, касающейся наркотиков, регулярно обвиняются в торговле кокаином — немного реже, чем в педофилии и сексуальных домогательствах.

Согласно неофициальной позиции некоторых экспертов, основная часть производства кокаина в Латинской Америке, главной епархии Ватикана, принадлежит Католической церкви. Многочисленные картели и мелкие преступные группировки в данном случае выступает всего лишь пешками, которыми руководит гораздо более серьезная организация, возможности которой простому обывателю могут показаться практически «божественными».

Публичной реакции президента Дуке на слова Ватикана так и не последовало.

28 апреля в Колумбии начались протесты.

«Вода превратится в кровь»

Официальной причиной протестов является решение колумбийских властей провести налоговую реформу, которая предполагала увеличение НДС до 19%, повышение акцизов на бензин, а также налоговых вычетов с зарплат, превышающих 663 американских доллара.

Подобные предложения не нашли отклика у населения. Как сообщил СNN, за период пандемии почти четыре миллиона человек оказались за чертой бедности. Кроме того, канал не смог отказать себе в удовольствии использовать такие популистские высказывания, как «количество семей, которые не смогут позволить себе есть три раза в день, за это время утроилось».

В Боготе, Кали, Медельине и других городах начались акции протеста, сопровождаемые беспорядками. Иван Дуке практически сразу заявил об отмене увеличения НДС, а также его применения на бензин и коммунальные услуги, однако было уже поздно.

2 мая в охваченные протестами города были направлены колумбийские войска.

Уже по состоянию на 8 мая правозащитная организация Temblores сообщила о 47 погибших, 548 пропавших без вести, а также о 278 случаях полицейской агрессии.

К 10 мая уже был отправлен в отставку министр финансов Колумбии Альберто Фарраскилья, протестующие же требовали проведения реформы национального здравоохранения, отмены использования глифосата при уничтожении коки, а также расследования всех случаев полицейской жестокости и произвольных арестов.

Правительство Колумбии и президент Дуке подверглись международному осуждению: протестующих поддержали во Франции, Канаде, Испании и других государствах.

Европейский союз осудил применение силы во время уличных протестов в Колумбии, мимоходом выразив недовольство гражданами, совершающими акты вандализма.

О том, что полиция изъяла у протестующих около пяти тысяч единиц холодного и 138 единиц огнестрельного оружия, а также что нападению подвергся колумбийский конгресс, европейскими чиновниками было дипломатично не упомянуто.

Тема полицейской жестокости получила самое большое распространение. Помимо историй о сотнях арестованных, сгоревших заживо в полицейских участках , общественному вниманию также была представлена карта случаев насилия, совершённых полицией.

Temblores благодарит коллег из организации Cerosetenta за предоставленную карту, однако никак не упоминает тот факт, что это — продукт совместного творчества Сerosetenta и британского проекта Bellingcat.

Сама скромность

Впрочем, Bellingcat и сами проявили чудеса скромности и не захотели афишировать свою причастность к созданию карты. Сообщение об этом было удалено с сайта Bellingcat практически сразу после публикации.

Также была удалена информация о том, что Bellingcat и Cerosetenta плотно работают вместе с октября 2020 года.

Их деятельность касалась проекта по картированию инцидентов, зафиксированных на колумбийских протестах 2020 года. Данная карта работает на той же платформе, что и в аналогичном проекте Bellingcat, отображающем полицейское насилие против протестующих в США в том же 2020 году.

По мнению создателей, подобная визуализация данных позволяет выявить закономерности в применении силы правоохранительными органами во время протестов, включая частоту применения определенного оружия для ранения и убийства демонстрантов.

Также сделан вывод о том, что насилие со стороны провластных структур является общенациональной проблемой в Колумбии. Каких-либо комментариев насчет причинения ущерба со стороны протестующих или пострадавших сотрудников правоохранительных органов текст не содержит.

10 мая публикация была восстановлена с незначительными изменениями дат в тексте.

Параллельно новостной портал Newsy, которого журналист Bellingcat благодарит за сотрудничество, транслирует новостную повестку в этом же ключе: сотни пропавших, неконтролируемое насилие, реки крови.

Кроме того, Newsy приводит слова заместителя пресс-секретаря Государственного департамента США Джалины Портер:

«Когда дело доходит до нашей поддержки правительства Колумбии, мы продолжим решать эти вопросы не только посредством мира и политического диалога. Но вы знаете, что мы сделаем это так, чтобы права человека оставались основой нашей внешней политики».

Не партнер, но инструмент

Принято думать, что США — самые надежные союзники Колумбии. Если посмотреть на ситуацию внимательнее, то слово «союзник» легко изменяется на менее оптимистичное «куратор».

Американское Управление по борьбе с наркотиками, а также представители вооруженных сил США вполне вольготно чувствуют себя в этой латиноамериканской стране — в свое время они грамотно организовали картель Медельина, который был уничтожен с помощью искусственно созданного картеля Кали. С тех пор они продолжают заниматься борьбой с наркоторговлей и вспышками насилия, которые, при всей масштабности демонстрируемых усилий, только продолжают расти.

Иван Дуке — соратник Трампа. Администрации Байдена-Харрис такой человек нужен в последнюю очередь, вот только открыто критиковать и угрожать санкциями в данном случае крайне невыгодно. Избавляться от того, кто угрожает регулярным поставкам наркотиков, нужно постепенно и с помощью тех, кому также это выгодно.

Bellingcat в данном случае сложно назвать главным участником процесса, но вот одним из «инструментов» — вполне. Журналисты включились в общую кампанию против Дуке, затем данное сообщение было скрыто, а позже опубликовано опять. Может быть, из-за смены курса, а может — из-за смены стороны в этом вопросе.

Одно можно сказать точно — речи о какой-либо независимости даже не идет, причем ни Bellingcat, ни Ватикан уже не предпринимают серьезных усилий, чтобы скрывать такие аспекты своей деятельности.

Возможно, они просто перестали в этом нуждаться.