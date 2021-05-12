Цинь Шихуан, 12 мая 2021, 12:38 — REGNUM 12 мая на пресс-конференции Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР репортер из Тайваня спросил, задумывался ли материковый Китая когда-либо о предотвращении войны в Тайваньском проливе? Пресс-секретарь Чжу Фэнлянь сказала, что лучший способ для властей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) избежать войны — это отказаться от идеи о «независимости Тайваня», перестать устраивать провокации в сфере «независимости» и вернуться к общей политической основе «Консенсуса 1992 года». «Не подвергайте тайваньский народ опасности ради независимости», — подытожила она.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к идеям тайваньской независимости и обсудили судьбу острова под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».
«Сначала уберите этих «независимых» мух и кровососов из нашей страны и из Тайваня, увидите, что останется от их «независимости», — заявил «Брат Цыси».
Большая часть пользователей согласна с комментатором, что Тайвань — это часть Китая и всегда им был, а потому все разговоры о «независимости» не имеют под собой никаких оснований и являются лишь провокацией против территориальной целостности Китая и в интересах США.
«Подход янки и Тайваня заключается в том, чтобы впутать Китай в войну, хотя сам Китай воевать не хочет», — отметил другой пользователь.
«Попытки установить связь с внешними силами для «использования иностранных вооруженных в целях достижения независимости» и обострения напряженности в Тайваньском проливе лишь серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе и принесут серьезные бедствия народу Тайваня, неизбежно станут тупиком, а великое дело воссоединения Родины обязательно будет реализовано», — уверен «Развлекательный актер».
«Какая польза от словесных игр вроде «Консенсуса 1992 года»? Он же был предложен тайваньским профессором. Мы продолжаем играть в интересах мятежной провинции?» — задал вопрос еще один комментатор.
Очень многие пользователи возмущены, что власти продолжают адресовать к устаревшему, с точки зрения некоторых, консенсусу, и предлагают решить вопрос Тайваня кардинально. Поскольку на повестке для стоит единство страны, а не существование «одного Китая», при том, что и КНР, и Тайвань понимают «один Китай» по-своему.
«Маска тайваньского марионеточного правительства должна была быть давно сорвана, а воссоединение должно было осуществиться давно! Это не то, что можно откладывать на потом!» — заявил «Стоящий против ветра».
«Пожалуйста, не продолжайте вселять безграничную надежду на независимость Тайваня. Раз уж это имело место, никогда не упоминайте консенсус 1992 г. В будущем можно будет упоминать только одну страну, одну систему!» — добавил «Размер лица — 43».
В целом комментаторы заявили, что устали слышать словесный сброс пара со стороны государственных чиновников насчет готовности объединить Китай, в то время как всё ясно, что Тайвань — это Китай, что должно быть подтверждено делами.