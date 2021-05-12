Кореновск, Краснодарский край, , 10:39 — REGNUM Следственные органы раскрыли детали уголовного дела об убийстве трёх человек в Кореновске Краснодарского края в ночь на 12 мая. В убийстве 80-летнего мужчины и 71-летней женщины, а также их 41-летнего сына подозревается другой их сын, 26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СКР.

Тела убитых были обнаружены при тушении пожара в домовладении утром 12 мая. Подозреваемый проживал в одном доме с родителями и братом. По версии следствия, в ночь на 12 мая мужчина нанёс родственникам множественные ранения топором и ножом, а затем поджёг дом и скрылся с места происшествия. Подозреваемый и его местонахождение были установлены оперативно, по «горячим» следам.

Фигурант причинил себе ранение, он госпитализирован. По предварительным данным, подозреваемый в тройном убийстве имеет психическое расстройство, эта информация проверяется. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются мотивы и причины убийства.

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