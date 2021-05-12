Москва, , 10:39 — REGNUM В ходе изначальной просадки на торгах 11 мая нефть марки Brent смогла удержаться над уровнем $67 и, отскочив от важной поддержки в виде двадцатидневной скользящей средней, немного прибавила в цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 12 мая, котировки сохраняют восходящий уклон, торгуясь непосредственно под отметкой $69.

Из позитивных драйверов можно отметить результаты отчета API, которые отразили падение запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей на прошлой неделе при прогнозе падения на 2,3 млн баррелей.

Позднее сегодня минэнерго США обнародует свою оценку запасов, и если показатель продемонстрирует падение объемов в районе 3 млн баррелей, это станет локальным подспорьем для рынка.

При этом бычий потенциал нефти продолжает ограничивать эпидемиологическая обстановка в Азии, где основное внимание по-прежнему приковано к Индии и Японии. К слову, во втором случае режим ЧС в ряде префектур был продлен с 11 до 31 мая.

Впрочем, участники рынка не унывают, ожидая, что ослабление спроса со стороны этих стран компенсируется ростом потребления в Штатах на фоне начала сезона вождения.

В случае развития восходящего импульса в течение дня Brent может протестировать зону $69,20−69,35 за баррель, но об уверенном пробое психологического барьера $70, который дал отпор покупателям на прошлой неделе, речи пока не идет», — считает эксперт.

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