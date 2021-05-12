Саратов, , 10:41 — REGNUM При столкновении маршрутного междугороднего микроавтобуса и полицейского служебного автомобиля в Саратове пострадали пять человек. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, столкнулись служебный автомобиль «Шкода», которым управлял сотрудник полиции, и маршрутный микроавтобус «Газель» с десятью пассажирами, следовавший по маршруту «Калининск — Саратов».

«В результате столкновения водитель «Шкоды», водитель «Газели» и трое пассажиров обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по факту ДТП проводится проверка, в отношении указанного сотрудника полиции назначена служебной проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.