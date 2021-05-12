Барнаул, , 10:38 — REGNUM В Барнауле 12 мая произошла коммунальная авария на магистральной теплосети М-31. Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), в результате гидравлических испытаний трубопровода 500 мм на прочность и плотность произошёл выход воды на улице Малахова в районе больничного комплекса.

«Повреждение обнаружили в 13:43 по местному времени, в 13:55 часов подача воды в трубопроводе была перекрыта. Сейчас аварийная бригада откачивает воду, которая вышла на поверхность, а после начнут ремонтные работы», — пояснили в пресс-службе СГК.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные аварии в Барнауле происходят довольно часто из-за большого износа коммуникаций.

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