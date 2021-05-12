Казань, , 11:16 — REGNUM Пострадавшими от рук стрелка в казанской гимназии №175 числятся 23 человека. Об этом 12 мая сообщила заместитель премьер — министр РТ Лейла Фазлеева.

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Глава управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков пояснил, что увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений уже после возвращения домой, сообщает ТАСС.

Накануне была информация о 21 пострадавшем и девяти погибших. Все 23 человека проходят лечение в медицинских учреждениях, среди них 20 детей и трое взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии необходимо проверить работу закона о премодерации информации, законности покупки оружия преступником из Казани и вопрос работы с ним психологов.

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