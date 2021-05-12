Тирасполь, , 10:40 — REGNUM В ходе 652 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 438 человек. Из них победили инфекцию 45 820 человек, в том числе за последние сутки — 89.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1149 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались 42-летний мужчина и 82-летняя женщина. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 56 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 22 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 61 человека.

Напомним, в Приднестровье вакцинация от COVID-19 стартовала 29 марта. В республику доставили вакцины Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V».

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