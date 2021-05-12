Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Соединённые Штаты осуждают ракетные обстрелы ХАМАСА и других группировок, включая нападения на Иерусалим. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.

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Она отметила, что поддержка президентом США Джозефом Байденом «безопасности Израиля, его законного права защищать себя и свой народ является основополагающей и никогда не поколеблется».

«Иерусалим, город, имеющий такое значение для верующих во всём мире, должен быть местом (мирного) сосуществования», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Псаки отметила, что Вашингтон выступает против любых проявлений экстремизма, который наносит ущерб жителям региона.

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По словам представителя Белого дома, США поддерживают решение конфликта через диалог, основанный на принципе сосуществования двух государств.

«Мы считаем, что палестинцы и жители Израиля в равной мере заслуживают свободы, безопасности, чувства достоинства и возможностей к процветанию», — заявила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель израильской Армии обороны заявил, что с момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. При этом 850 ракет пересекли границу Израиля, ещё 200 упали в самом секторе Газа. В общей сложности в стране от них погибли пять человек.

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