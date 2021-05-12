Казань, , 10:36 — REGNUM Количество пострадавших в результате произошедшей стрельбы в казанской школе выросло с 21 до 23 человек. Об этом 12 мая рассказала на пресс-конференции заместитель премьер — министра Республики Татария Лейла Фазлеева.

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«Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых», — сказала она.

При этом накануне глава региона Рустам Минниханов сообщил о девяти погибших и 21 пострадавшем в результате трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Алтайского края, в связи с трагическими событиями в Казани, приняли решение о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации.