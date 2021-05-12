Петрозаводск, , 10:49 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 44 новых носителя коронавирусной инфекции, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Незначительный рост коронавирусной статистики наблюдается с первых дней после окончания майских праздников. Об этом 12 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Всего с начала пандемии в республике выявлен 46 251 инфицированный, из них 44 416 человек уже выздоровели, в том числе 50 человек был выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7532 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3336,9 случая, по Северо-Западу — 5835», — указали в оперштабе

От COVID-19 за время пандемии скончались 499 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки: в Межрайонной больнице № 1 умерла жительница Костомукши 1955 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1945 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница Кеми 1934 года рождения. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5956 пациентов, из них 139 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за минувшие сутки выявили 40 новых инфицированных коронавирусом