Монгун-Тайгинский район, Тува, , 10:34 — REGNUM Работники муниципального унитарного предприятия «Моген-Бурен» из села Кызыл-Хая собственными силами построили новый мост через реку Моген-Бурен. Старый мост был снесён наводнением в апреле 2021 года, сообщает портал TuvaOnline.

В результате отрезанными от «большой земли» оказались около двухсот сельчан, перекочевавших ранее в верховье, в сторону Горного Алтая.

«Наши чабаны могли в любой момент оказаться в сложнейшей ситуации. Только в первые дни мая ветра чуть утихли и распогодилось. Поэтому мы собственными силами, своей техникой постарались сделать мост в самом узком местечке реки, где её ширина 12 метров», — отметил директор МУП Ошку-Саар Ооржак.

Село Кызыл-Хая является одним из самых высокогорных поселений России, его высшая точка расположена на уровне 2,7 тыс. метров.

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