Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приобрёл дом в популярном у чиновников коттеджном посёлке «Карасьозёрский-1». Об этом сообщают журналисты.

По данным портала «E1», трёхэтажный дом площадью 524,1 кв. м. перешёл в собственность Орлова в апреле 2020 года. Также мэр купил земельный участок площадью 2090 кв. м.

Для приобретения объекта чиновник взял ипотеку. Стоимость объекта неизвестна, но соседние дома продаются за сумму от 63 млн рублей до 200 млн рублей. Кадастровая стоимость дома — 16,5 миллиона рублей, земли — 5,5 миллиона. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию о покупке дома. Объект появится в декларации чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, Орлова избрали мэром Екатеринбурга в феврале 2021 года.

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