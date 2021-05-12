Омск, , 10:32 — REGNUM По состоянию на 12 мая в Омской области выявлен 46 351 носитель коронавируса, в том числе 62 случая заражения подтверждено за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Выздоровели 53 человека. Общее число выздоровевших в Омской области — 39 482 человека.

За сутки от COVID-19 умер один омич. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стал 1401 житель региона.

Напомним, 11 мая в Омской области выявили 50 носителей коронавируса, выздоровели 16 человек, скончались два ковид-пациента.