Амстердам, , 10:34 — REGNUM Нидерландская компания Niels van Roij Design представила версию Land Rover Defender со стилизованными следами ржавчины. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании.

Версия Land Rover Defender со стилизованными следами ржавчины Niels van Roij Design

Над экстерьером модели работал дизайнер и соучредитель компании Heritage Customs Нильс ван Рой. Он же является автором экстерьера Tesla Model S Shooting Brake и Ferrari Daytona Shooting Brake.

«Мы работаем с такими материалами, как алюминий, кожа, джинсовая ткань, тиковое дерево и даже медь. В этом случае нам было поручено разработать интерьер, символизирующий остров Карибского моря, где встречались наши клиенты», — рассказал Нильс ван Рой о дизайне новой версии Land Rover Defender.

Мастера Niels van Roij Design вручную покрасили детали Heritage Customs слоем краски из алюминия, латуни, бронзы, титана, цинка или золота, а затем отполировали, отшлифовали и окислили материал, чтобы придать ему эффект патины.

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