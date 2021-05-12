Владикавказ, , 10:31 — REGNUM Брат бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова — Мурат Агузаров — может быть назначен на должность заместителя председателя правительства республики. Такие предположения делают в последние дни местные СМИ.

Советника главы Северной Осетии Мурата Агузарова знают в республике как опытного политика. Он являлся депутатом парламента РСО-Алании третьего созыва, в котором возглавлял комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению, работал руководителем управления Федеральной службы государственной регистрации и кадастра по РСО-А.

Его брат — Тамерлан Агузаров — с 13 сентября 2015 по 19 февраля 2016 возглавлял Республику Северная Осетия. Он скоропостижно скончался.

По данным источника ФедералПресс, на днях врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло назначил Мурата Агузарова на должность вице-премьера. Официального подтверждения этой информации пока нет.