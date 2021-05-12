Копейск, Челябинская область, , 10:31 — REGNUM В Копейске Челябинской области двухлетняя девочка травмировалась во время отдыха в местном сквере. Об этом пишут в соцсетях.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Как отмечает мать ребёнка, её дочь бегала по комплексу для детей, упала в дырку между досками и травмировала левый глаз.

«Ресниц не осталось и огромная гематома на глазу. Всё съездили, зафиксировали», — написала женщина.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по факту сообщения идёт проверка. В ходе неё ведомство даст оценку соблюдению безопасности несовершеннолетних на расположенных в сквере игровых площадках.

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