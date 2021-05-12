Копейск, Челябинская область, 12 мая 2021, 10:31 — REGNUM В Копейске Челябинской области двухлетняя девочка травмировалась во время отдыха в местном сквере. Об этом пишут в соцсетях.
Инцидент произошёл несколько дней назад. Как отмечает мать ребёнка, её дочь бегала по комплексу для детей, упала в дырку между досками и травмировала левый глаз.
«Ресниц не осталось и огромная гематома на глазу. Всё съездили, зафиксировали», — написала женщина.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по факту сообщения идёт проверка. В ходе неё ведомство даст оценку соблюдению безопасности несовершеннолетних на расположенных в сквере игровых площадках.
.