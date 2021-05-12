Барнаул, , 10:30 — REGNUM Власти Алтайского края, в связи с трагическими событиями в Казани, приняли решение о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

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Уточняется при этом, что в школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садах Алтайского края усилят меры безопасности.

«В настоящее время все образовательные организации Алтайского края имеют паспорта безопасности. Мы решаем вопросы, связанные с выполнением этих паспортов безопасности, и прежде всего — создание инфраструктуры», — пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Казани, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, около 20 пострадавших. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования.

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