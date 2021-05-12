Новосибирск, , 10:29 — REGNUM В Новосибирской области в тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы. Об этом сообщает региональное правительство.

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В областной администрации утончили, что было принято решение о выделении субсидии общественным объединениям добровольной пожарной охраны в размере 5,4 миллионов рублей.

Отмечается, что на эти средства будут приобретены горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных.

В составе добровольных пожарных команд в настоящее время насчитывается 2700 человек.