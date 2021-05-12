Ярославль, 12 мая 2021, 10:29 — REGNUM В Ярославле в школе №40 12 мая побывал Владимир Волков Его визит был связан с проверкой системы безопасности в образовательной организации. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook.
Владимир Волков отметил, что проверка системы безопасности в школах города выполняется регулярно. По словам мэра, сейчас во всех образовательных, художественных и спортивных школах, а также дворцах культуры проводятся внеплановые проверки.
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