Ярославль, 12 мая, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Ярославле в школе №40 12 мая побывал Владимир Волков. Его визит был связан с проверкой системы безопасности в образовательной организации. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook.

Страница Владимира Волкова в Facebook Мэр Ярославля в школе

«Здесь есть металлическое ограждение по всему периметру школьного двора, установлено видеонаблюдение как внешнее, так и внутреннее. На входе есть видеодомофон, рамка металлоискателя, тревожная кнопка. Охрану осуществляют вахтёры круглосуточно», — написал градоначальник.

Владимир Волков отметил, что проверка системы безопасности в школах города выполняется регулярно. По словам мэра, сейчас во всех образовательных, художественных и спортивных школах, а также дворцах культуры проводятся внеплановые проверки.