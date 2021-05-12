Иваново, , 10:28 — REGNUM Решение об открытии спортивных объектов для соревнований с участием зрителей в безопасном режиме готовят власти Ивановской области. Вопрос губернатор Станислав Воскресенский обсудил с представителями спортивных федераций региона 11 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В настоящее время из-за эпидситуации матчи разрешены только в рамках турниров профессиональных спортивных лиг, и на объектах спорта закрытого типа соревнования проходят пока без присутствия зрителей.

Обсуждалась возможность допуска зрителей на соревнования при условии заполняемости до 50% мест, соблюдения дистанции при рассадке зрителей и разделения потоков. Глава региона поручил разработать регламент с учетом предложений спортивного сообщества.

Окончательное решение о возобновлении спортивных соревнований различного уровня на объектах закрытого типа с присутствием зрителей и с участием спортсменов из других регионов будет принято отдельно региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.