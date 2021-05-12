Казань, , 10:48 — REGNUM Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев хорошо учился и проводил много времени за компьютером, на преступление его могла толкнуть «секта». Об этом родная тётя Галявиева рассказала в опубликованном 12 мая интервью изданию mk.ru.

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По словам женщины, и Ильназ, и его старший брат хорошо учились, родителей хвалили на школьных собраниях. Серьёзных болезней у Ильназа не было. Старший брат катался на лыжах и играл на баяне, но младший его увлечений не разделял.

«Он всё время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером, — сказала женщина. — Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел».

Тётя предположила, что в техникуме юношу «обидели» или «пугали чем-то». Его отчислили с четвёртого курса, он учился на программиста. Родители не знали, за что именно отчислили их сына.

Женщина добавила, что Ильназ, кажется, хотел идти в армию. Его старший брат учится в университете.

«Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ», — таковы версии родственницы о причинах преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения на школу в Казани, в результате которого погибли девять человек, задержанный Галявиев заявил, что «всегда всех ненавидел».

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