Москва, , 10:27 — REGNUM Россия будет держать на контроле вопрос безопасности авиасообщения с Египтом, несмотря на то, что власти этой страны приняли все необходимые меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Возобновление чартерных перелетов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

По его словам, российские эксперты не раз посещали эти воздушные гавани и инспектировали имеющиеся там механизмы контроля и работу персонала. Проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, которые связаны с обеспечением безопасности. Именно это позволило открыть авиасообщение с этой страной.

«Россия продолжит держать этот вопрос на контроле, так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2021 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. В АТОР считают, что авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015 года. С 19 по 23 января 2021 года российские эксперты проводили в Египте очередную проверку курортных аэропортов «Хургада» и «Шарм-эль-Шейх». В ходе проверки специалистам из РФ показали стойки регистрации и выходы на посадку только для туристов из России. После проверки были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения.

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