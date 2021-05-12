Джакарта, , 10:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал Совет Безопасности ООН предпринять конкретные шаги в урегулировании израильско-палестинского конфликта, сообщает CNN Indonesia.

«Индонезия призвала ООН предпринять конкретные шаги против нарушений со стороны Израиля. Индонезия будет продолжать поддерживать борьбу палестинского народа», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия в качестве заместителя председателя комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа предложила Организации исламского сотрудничества и Движению неприсоединения встретиться, чтобы обсудить ситуацию.