Оренбург, , 10:23 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГУ СКР по Оренбургской области проверить, как в регионе решаются проблемы по отлову бездомных животных должностными лицами, ответственными за этот вопрос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение по изучению этой темы дано на оперативном совещании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. Глава ведомства заслушал доклады руководителей территориальных следственных подразделений по ряду резонансных происшествий, произошедших в первую декаду мая.

В Оренбургской области резонанс получил факт нападения бездомной собаки на шестилетнюю девочку. Напомним, несчастный случай произошёл в Новотроицке. Животное набросилось на ребенка во дворе дома по ул. Умбетова. По итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

Стоит отметить, что тема бродячих собак и увеличения их численности в регионе не выходит из топа актуальных вопросов уже давно. В Оренбурге фиксировали случаи, когда горожане брались за оружие и прибегали к спецсредствам для отравления собак. Регион оказался не готов к реализации гуманного к животным закона. Некоторые оренбуржцы считают, что с вступлением в силу закона животные получили права, а люди стали бесправными.

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